Adana'da kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Haberler

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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Adana'da gümrük kaçağı 30 kilogram tütün ve 1460 paket sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 30 kilogram tütün ve 1460 paket sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Feke ilçelerinde kaçak sigara satıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 30 kilogram tütün ve 1460 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Sigara, Tütün, Adana, Güncel, Haberler

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