Adana'da kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı
AA, Eren Bozkurt - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'da gümrük kaçağı 30 kilogram tütün ve 1460 paket sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 30 kilogram tütün ve 1460 paket sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Feke ilçelerinde kaçak sigara satıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, gümrük kaçağı 30 kilogram tütün ve 1460 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
AA / Eren Bozkurt - Güncel