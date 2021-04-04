Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri adreslerde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 200 litre akaryakıt, 3 bin 380 paket sigara, 4 bin 350 puro, 1240 elektronik sigara kartuşu ve 300 paket pipo tütünü ile 60 şişe içki bulundu.

Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 25 litre etil alkol ile 2 bin boş şişe de ele geçirildi.

Polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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