Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltı
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Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltıADANA'da polisin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlarda hafif ticari aracın torpido bölümüne zulalanmış halde 148 cep telefonu ele geçirildi.

12.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:42

Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltı

ADANA'da polisin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlarda hafif ticari aracın torpido bölümüne zulalanmış halde 148 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın ön torpido kısmına saklanmış gümrük kaçağı 148 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca gümrük kaçağı alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler 3 ayrı iş yerine yaptığı baskında, 1945 kaçak puro ve sigara, 494 cinsel gücü artırıcı ürün ile 9 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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