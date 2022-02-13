Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, cep telefonu, nargile tütünü, tarihi obje ve sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 11 bin 678 paket sigara, bin 800 litre akaryakıt, 91 cep telefonu, 600 puro, 76 kilogram nargile tütünü, 12 tarihi obje ile 645 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.