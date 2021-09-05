ADANA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 6 GÖZALTI

ADANA'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda cep telefonu, şarj aleti ve kablosuz kulaklık ele geçirildi.

ADANA'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda cep telefonu, şarj aleti ve kablosuz kulaklık ele geçirildi. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 356 cep telefonu, bin 226 kablosuz kulaklık, 2 bin 295 şarj aleti ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı