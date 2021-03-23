Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

23.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:54
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı akaryakıt, sahte ve kaçak içki, elektronik sigara ve aparatı ve cep telefonları ele geçti, 6 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı akaryakıt, sahte ve kaçak içki, elektronik sigara ve aparatı ve cep telefonları ele geçti, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 4 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 380 litre sahte içki, 104 şişe gümrük kaçağı içki, 345 kaçak elektronik sigara ve aparatı ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.


Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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