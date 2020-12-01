Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

01.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:18
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği 5 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu ve 62 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Son dakika haberleri | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
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