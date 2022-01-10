Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da gümrük kaçağı 8 bin 940 paket sigara, 212 kilo nargile tütünü ve 26 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da gümrük kaçağı 8 bin 940 paket sigara, 212 kilo nargile tütünü ve 26 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 8 bin 940 paket sigara, 212 kilo nargile tütünü ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

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