Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

16.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:52

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltıADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve 390 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve 390 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarında yapılan aramalarda 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve müstakil bir evde bin 390 litre sahte içki ele geçirildi. Polis, operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:58:50. #1.14#
title