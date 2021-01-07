Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

07.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:58
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Adana'da gümrük kaçağı 1580 puro, 137 şişe içki ve 66 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 1580 puro, 137 şişe içki ve 66 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bir otobüs ve üç adreste arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 1580 puro, 137 şişe içki, 66 kilogram nargile tütünü ve 1755 paket sigara ele geçirildi.

Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl ATAR

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