Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

21.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:26
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da, kaçak olduğu tespit edilen 137 kilogram tütün, 11 bin 80 içi doldurulmuş sigara ve 10 bin makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, kaçak olduğu tespit edilen 137 kilogram tütün, 11 bin 80 içi doldurulmuş sigara ve 10 bin makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Feke ilçelerinde sigara kaçakçılığının önlemesi amacıyla operasyon ve yol kontrol çalışması yaptı.

Çalışmalarda kaçak olduğu tespit edilen 137 kilogram tütün, 11 bin 80 içi doldurulmuş sigara ve 10 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelileri işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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