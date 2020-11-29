Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

29.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:44

Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da düzenlenen operasyonda 650 bin kaçak makaron, 648 bin kaçak sigara kağıdı, 323 paket kaçak sigara, 546 adet kaçak puro ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda 650 bin kaçak makaron, 648 bin kaçak sigara kağıdı, 323 paket kaçak sigara, 546 adet kaçak puro ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesinde bir ev ve kargo şubesine baskın yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 650 bin makaron, 648 bin adet sigara kağıdı, 323 paket sigara, 546 adet puro ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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