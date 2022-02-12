Adana'da kaçakçılık operasyonu - Haberler
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara, 8 bin 780 adet doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara, 8 bin 780 adet doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara, 8 bin 780 adet doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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