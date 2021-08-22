Adana'da kaçakçılık operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 250 bin kaçak makaron, 4 bin 280 paket kaçak sigara, 147 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 250 bin kaçak makaron, 4 bin 280 paket kaçak sigara, 147 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak yollardan malzeme girişi olduğunu belirledi. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak dört adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bin kaçak makaron, 4 bin 280 paket kaçak sigara, 147 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili 4 zanlıyı da gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

DEAŞ'lı teröristin cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı videoları çıktı
DEAŞ'lı teröristin cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı videoları çıktı
Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Bülent Ersoy Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da kaçakçılık operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 10:23:39. #1.14#

title