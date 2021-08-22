Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 250 bin kaçak makaron, 4 bin 280 paket kaçak sigara, 147 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 250 bin kaçak makaron, 4 bin 280 paket kaçak sigara, 147 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak yollardan malzeme girişi olduğunu belirledi. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak dört adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bin kaçak makaron, 4 bin 280 paket kaçak sigara, 147 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili 4 zanlıyı da gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı