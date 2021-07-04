Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 bin 600 adet makaron, 2 bin 80 paket sigara, bin 200 litre etil alkol ele geçirildi.

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

ADANA - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 bin 600 adet makaron, 2 bin 80 paket sigara, bin 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçak ürün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bunun üzerine Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde eş zamanlı yaptığı operasyonda 8 bin 600 adet makaron, 2 bin 80 paket sigara, bin 200 litre etil alkol, 135 adet pipo tütünü, 250 adet puro, 130 adet içki yapımında kullanılın kit, 490 adet cinsel içerikli ürün ve 70 şişe cinsel içerikli macun ele geçirildi.

Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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