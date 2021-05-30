Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 litre akaryakıt, 589 kilo nargile tütünü, 4 bin 929 cinsel ürün, 600 puro ve 470 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 litre akaryakıt, 589 kilo nargile tütünü, 4 bin 929 cinsel ürün, 600 puro ve 470 paket sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri il genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada birçok noktada kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaşan polis, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 13 bin 500 litre akaryakıt, 589 kilo nargile tütünü, 4 bin 929 cinsel ürün, 600 puro, 470 paket sigara, 75 litre nargile yapımında kullanılan gliserin, 3 bin 100 nargile yapımında kullanılan ambalaj paketi ve 23 litre nargile yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına aldı. - ADANA

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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