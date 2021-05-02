Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 2 bin 300 içki kiti, 200 litre alkol aroması, 50 alkolmetre, 5 litre etil alkol ve 275 kilo nargile tütünü ele geçirdi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 2 bin 300 içki kiti, 200 litre alkol aroması, 50 alkolmetre, 5 litre etil alkol ve 275 kilo nargile tütünü ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Polis yapılan çalışmalarda Sarıçam ilçesine bağlı Ayvalı ve Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında polis 2 bin 300 kaçak içki imalatında kullanılan içki kiti, 200 litre içki yapımında kullanılan aroması, 50 adet içki ölçümün de kullanılan alkolmetre, 2 bin 500 adet değişik markalarda içki etiketi, 25 bin adet doluma hazır içki kiti şişesi, 5 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 275 kilo nargile tütünü, 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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