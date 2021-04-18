Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 milyon 550 bin adet makaron, bin 865 kilo kıyılmış tütün, 32 bin 500 litre akaryakıt ve bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 milyon 550 bin adet makaron, bin 865 kilo kıyılmış tütün, 32 bin 500 litre akaryakıt ve bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentteki kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 ayrı adreste kaçakçılık yapıldığı belirlendi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskında 6 milyon 550 bin kaçak makaron, bin 865 kilo kıyılmış kaçak tütün, 32 bin 500 litre kaçak akaryakıt, bin litre sahte içki, 121 kaçak cep telefonu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı.

-İHA-

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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