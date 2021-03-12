Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

12.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:33

Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da polisin yaptığı operasyonda 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo, kaçak nargile tütünü ve 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo, kaçak nargile tütünü ve 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo, kaçak nargile tütünü ve 18 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu devam ediyor.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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