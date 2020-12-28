Adana'da kaçakçılık operasyonu

- Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi Adana polisi yaptığı operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.