Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

28.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:10

- Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi Adana polisi yaptığı operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

Operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 ayrı adreste kaçak ürün bulunduğu bilgisine ulaştı. 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:10:44. #1.15#
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