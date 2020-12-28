Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

28.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:58
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında araçları durdurarak şüpheli kişilerin üzerine ve çantalarını aradı.

Şehirler arası yolcu otobüsündeki bir yolcunun sırt çantasını inceleyen ekip, gümrük kaçağı 83 cep telefonu buldu.

Ayrıca, kentteki iki adrese de baskın yapan ekipler, kaçak 260 paket sigara ile 33 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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