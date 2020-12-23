Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

23.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:06

- Adana'da kaçakçılık operasyonu Polisin yaptığı operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi Adana'da düzenlenen operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

Polisin yaptığı operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi

ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için iki ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 zanlı yakalandı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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