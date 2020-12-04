Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

04.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:25

Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonlarda 98 adet cep telefonu 2 bin 430 paket sigara ele geçirildi Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara, içki ve tütün ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Operasyonlarda 98 adet cep telefonu 2 bin 430 paket sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara, içki ve tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için üç ayrı adrese operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 98 kaçak cep telefonu, 2 bin 430 paket kaçak sigara, 4 bin 37 kaçak cinsel ürün, 75 şişe kaçak içki ve 125 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Polis olaylarla ilgili olarak 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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