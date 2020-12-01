Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu

01.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:58

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da kaçakçılık operasyonu 5 araçta kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve...

Adana'da kaçakçılık operasyonu

5 araçta kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi

ADANA - Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Kaçak ürün taşıdığından şüphelenilen 5 araç durdurulup arama yapıldı. Aramalarda 910 paket kaçak sigara, 950 kaçak puro, 16 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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