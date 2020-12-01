Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da kaçakçılık operasyonu 5 araçta kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve...
Adana'da kaçakçılık operasyonu
5 araçta kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi
ADANA - Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Kaçak ürün taşıdığından şüphelenilen 5 araç durdurulup arama yapıldı. Aramalarda 910 paket kaçak sigara, 950 kaçak puro, 16 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE