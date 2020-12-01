Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da kaçakçılık operasyonu 5 araçta kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve...