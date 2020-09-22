Adana'da kaçakçılık operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alınırken çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
22.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:11

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alınırken çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphelendiği araçlarda arama yaptı. Tiryaki isimli detektör köpekle, iki şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramalarda üç yolcuya ait valiz, çanta ve kolilerde gümrük kaçağı bin 747 paket pipo tütünü, 6 bin 40 puro ve 840 paket sigara ele geçirildi.

Polis, 3 yolcuyu gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Meral Akşener Erkan Kandemir Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Demet Akalın Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mbaye Diagne Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Kaza Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:11:46. #1.15#
title