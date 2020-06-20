Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

- Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 380 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 380 bin kaçak makaron ele geçirildi.

20.06.2020 01:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:27

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 380 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 380 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde bir eve ve hafif ticari araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Polis evde ve hafif ticari araçta yaptığı aramada piyasa değeri 60 bin lira olan 380 bin kaçak makaron, 6 bin makaron kutusu, 100 kargo etiketi, 200 plastik makaron kabı ve 2 elektronik terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak İ.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA

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