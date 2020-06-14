Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu Piyasa değeri 120 bin lira olan 150 şişe içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 adet hap ele geçirildi Adana'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 120 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi.

14.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:26

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Piyasa değeri 120 bin lira olan 150 şişe içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 adet hap ele geçirildi

ADANA - Adana'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 120 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kaçak ürün depolandığını tespit ettiği Karasoku Mahallesinde bulunan Mısır Çarşısındaki 3 farklı adrese baskın düzenledi. Baskın sonucu adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 120 bin lira olan 150 şişe içki, 1910 paket sigara ve 3452 adet hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan B.D, K.B, M.K ve F.E.S isimli şüpheliler ise daha sonra adliyeye sevk edildi. 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA

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