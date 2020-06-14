Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 120 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi.

Adana'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 120 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kaçak ürün depolandığını tespit ettiği Karasoku Mahallesi'nde bulunan Mısır Çarşısındaki 3 farklı adrese baskın düzenledi. Baskın sonucu adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 120 bin lira olan 150 şişe içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 adet hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan B.D., K.B., M.K. ve F.E.S. isimli şüpheliler ise daha sonra adliyeye sevk edildi. 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA