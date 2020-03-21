Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da iki adrese düzenlenen operasyonda, 60 kilogram kıyılmış tütün, 161 bin 400 içi boş filtre ve 3 bin sigara ele geçirildi.

Adana'da iki adrese düzenlenen operasyonda, 60 kilogram kıyılmış tütün, 161 bin 400 içi boş filtre ve 3 bin sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 60 kilogram kıyılmış tütün, 161 bin 400 içi boş filtre ve 3 bin sigara ele geçirildi. Polis, Suriye uyruklu O.E.A. ve M.E.Ş'yi gözaltına aldı. Kaynak: AA