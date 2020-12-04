Adana'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

04.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:12
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlediği bazı iş yerleri ile araçlarda arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 98 cep telefonu, 4 bin 330 paket sigara, 4 bin 37 paket cinsel uyarıcı ürün, 75 şişe içki, 125 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir otobüsteki yolcuya ait 4 çantada çok sayıda kaçak sigara çıkıyor. Kadın yolcu da çantaların kendisine ait olduğunu doğruluyor. Aynı araçtaki iki koliyi de inceleyen ekipler, yine kaçak sigaralar buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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