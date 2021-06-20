Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
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Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaçak 4 bin 600 litre akaryakıt, 1180 paket sigara, 858 cinsel içerikli ürün, 250 kilogram nargile tütünü, 7 elektronik sigara ve 457 elektronik sigara likiti ile 960 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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