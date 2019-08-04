Adana'da kaçak yakıt operasyonu

Adana'da kaçak yakıt operasyonu

Adana'da bir kamyonette 850 litre menşe belli olmayan kaçak yakıt ele geçirildi.

4.08.2019 10:25
Adana'da kaçak yakıt operasyonu

Adana'da bir kamyonette 850 litre menşe belli olmayan kaçak yakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde Y.K. yönetimindeki 01 AAY 801 plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 850 litre menşe belli olmayan kaçak yakıt ele geçirildi.
Polis, sürücü Y.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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