Son dakika: Adana'da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon
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Son dakika: Adana'da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon

19.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:07
Son dakika: Adana'da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon

Son dakika haberler: ADANA'da, polis ekiplerinin, faaliyeti durdurulmasına rağmen üretime devam eden makaron fabrikasına düzenlediği operasyonda, 6 milyon 442 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi, fabrika sahibi gözaltına alındı.

ADANA'da, polis ekiplerinin, faaliyeti durdurulmasına rağmen üretime devam eden makaron fabrikasına düzenlediği operasyonda, 6 milyon 442 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi, fabrika sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Tütün Piyasası Denetleme Kurulu'nca faaliyeti durdurulan makaron fabrikasında üretim yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kaçak yollarla üretimine devam eden fabrikaya baskın yaptı. Fabrikada yapılan aramada, 6 milyon 442 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan fabrika sahibi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika: Adana'da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon
Son dakika: Adana'da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon
Son dakika: Adana'da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon
Son dakika: Adana'da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Koyun

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