Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi ADANA'da kaçak olarak maske, eldiven ve tulum üretilen 3 iş yerine baskın düzenlendi.

ADANA'da kaçak olarak maske, eldiven ve tulum üretilen 3 iş yerine baskın düzenlendi. Baskında piyasa değeri 330 bin lira olan 89 bin 50 adet maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir'de merdiven altı eldiven, maske ve tulum üretildiği belirlenen 3 iş yerine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada piyasa değeri 330 bin TL olan 86 bin 50 maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alınırken koruyucu maskelerin filtresiz kumaştan üretildiği tespit edildi. Baskında ele geçirilen malzemelere el konuldu. 3 şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

Kaynak: DHA