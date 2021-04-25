Adana'da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı
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Adana'da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 7 milyon 360 bin gümrük kaçağı makaron, bin 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 7 milyon 360 bin gümrük kaçağı makaron, bin 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 7 milyon 360 bin gümrük kaçağı makaron, bin 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Adana'da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı
Adana'da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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