Son dakika haber: ADANA'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 3 GÖZALTI

ADANA'da polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 240 bin kaçak makaron, 3 bin 295 kilo kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı ve 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iki farklı adres ile durdurulan bir TIR'da arama yaptı. Aramalarda, toplam 240 bin kaçak makaron, 3 bin 295 kilo kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı, 1 sigara dolum makinesi, 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.