Adana'da 'kaçak tütün' operasyonu: 3 gözaltı
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Adana'da 'kaçak tütün' operasyonu: 3 gözaltı

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin doldurulmuş makaron, 510 bin boş makaron ele geçirildi.

Adana'da 'kaçak tütün' operasyonu: 3 gözaltı
02.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:21

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin doldurulmuş makaron, 510 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kaçak tütün ve ürünlerinin satışının yapıldığı belirlenen adreslere yaptığı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin doldurulmuş makaron, 510 bin boş makaron,  2 bin 900 boş sigara paketi, 3 bin 371 puro ve 1050 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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