Adana'da kaçak tütün ele geçirilen araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da kaçak tütün ele geçirilen araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da kaçak tütün ele geçirilen araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak 1100 kilogram tütünün ele geçirildiği araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak 1100 kilogram tütünün ele geçirildiği araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Osmaniye-Adana otoyolu ile Mustafabeyli-Toprakkale bağlantı yolunda denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin denetim sırasında durdurup arama yaptığı 5 araçta toplam 1100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, kaçak tütünlerin bulunduğu 5 aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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