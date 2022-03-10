ADANA'DA KAÇAK SİGARAYA 7 GÖZALTI - Haberler

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ADANA'DA KAÇAK SİGARAYA 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 355 bin adet makaron, 5 bin 785 paket sigara, 145 kilogram tütün, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ile satışa hazır halde 102 bin 660 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 355 bin adet makaron, 5 bin 785 paket sigara, 145 kilogram tütün, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ile satışa hazır halde 102 bin 660 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Sigara imalathanesine çevrilen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda gümrük kaçağı 355 bin adet makaron, 145 kilogram tütün, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ile satışa hazır halde 102 bin 660 adet doldurulmuş sigara ele geçirdi. Ayrıca uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ise 5 bin 785 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA KAÇAK SİGARAYA 7 GÖZALTI

ADANA'DA KAÇAK SİGARAYA 7 GÖZALTI

ADANA'DA KAÇAK SİGARAYA 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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