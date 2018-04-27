Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu
Adana'da bir tırda kuru yaprakların arasına gizlenmiş 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da bir tırda kuru yaprakların arasına gizlenmiş 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda şüpheli buldukları 63 PP 468 plakalı tırı durdurdu.
Dorsesinde yüklü miktarda kurumuş yaprak bulunan tırda, eğitimli köpekle arama yapıldı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine yapraklar dökülerek yapılan detaylı aramada dorsede 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tır sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.