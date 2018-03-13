Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da, bir hangarda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışması doğrultusunda Seyhan ilçesindeki Nakliyeciler Sitesinde bulunan bir hangara operasyon düzenledi.

Hangarda yapılan aramada, gümrük mühürlü tırın mührü kırılarak içerisinden çıkarıldığı tespit edilen 9 bin paket sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık olayıyla ilgili, isimleri açıklanmayan ikisi Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.