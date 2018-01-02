Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da, 3 tırda yapılan aramada 87 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 3 tırı şüphe üzerine durdurdu.



Eğitimli köpeklerin tepki verdiği tırlardaki elektrikli soba kutuları, tuhafiye malzemeleri ve kablo sarılı fıçılarda yapılan aramada 87 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan K.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.