Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin 3 eve yaptığı baskınlarda, gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilo tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi ile paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

ADANA'da polisin 3 eve yaptığı baskınlarda, gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilo tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi ile paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros ile Yeşilyurt mahallelerindeki 3 evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilo tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi, paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 1'i Suriye uyruklu, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suriye uyruklu R.H. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title