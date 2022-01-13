Adana'da sigara imalathanesine çevrilen 3 eve baskın

ADANA'da polisin 3 eve yaptığı baskınlarda, gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilo tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi ile paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros ile Yeşilyurt mahallelerindeki 3 evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilo tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi, paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 1'i Suriye uyruklu, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suriye uyruklu R.H. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.