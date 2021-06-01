Adana'da kaçak salep soğanı toplayan kişiye 83 bin 938 lira ceza verildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 83 bin 938 lira ceza kesildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 83 bin 938 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saimbeyli Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yapılan çalışmalarda, bir kişinin kaçak salep soğanı topladığı belirlendi.

Yapılan incelemede 658 gram salep soğanı topladığı tespit edilen kişiye, ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 83 bin 938 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın