Adana'da kaçak muayenehane mühürlendi

Adana'da sünnet yapıldığı belirlenen kaçak muayenehane mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'nde kaçak bir muayenehanede Suriyeli ailelerin çocuklarının sünnet edildiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda makas, şırınga, ilaç, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi ele geçirdi.

Ekiplerin baskın yaptığı esnada, çocuklarını sünnet ettirmek için sıra bekleyen çok sayıda aile, kaçak muayenehaneden çıkarıldı.

Zabıta ekipleri, kaçak muayenehaneyi süresiz olarak mühürledi.

Polis, adreste bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt