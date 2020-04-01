Adana'da kaçak maske operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa

Adana'da kaçak maske operasyonu

Adana'da kaçak maske operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda kaçak üretilen 86 bin 50 maske ve koruyucu sağlık malzemeleri ele geçirildi.

01.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:26
Adana'da kaçak maske operasyonu

Adana'da kaçak maske operasyonu

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda kaçak üretilen 86 bin 50 maske ve koruyucu sağlık malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kaçak maske ve diğer koruyucu sağlık ürünleri üretimine yönelik çalışmaları arttırdı. Polis bu kapsamda 3 adreste kaçak maske, tulum ve eldiven üretildiği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine adreslere yaptığı baskında 86 bin 50 adet maske ve eldiven, tulum gibi koruyucu sağlık malzemeleri ele geçirdi.

Polis 6 dikiş makinesine el koyup 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Polis iş yerlerini kapatıp maske ve koruyucu sağlık malzemelerine el koydu.

Adana'da kaçak maske operasyonu

Kaynak: İHA

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Adana'da kaçak maske operasyonu
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