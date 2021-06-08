ADANA'DA KAÇAK MAKARON İLE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
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ADANA'DA KAÇAK MAKARON İLE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron ile 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron ile 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron, 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA KAÇAK MAKARON İLE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA KAÇAK MAKARON İLE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA KAÇAK MAKARON İLE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA KAÇAK MAKARON İLE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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