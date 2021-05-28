Adana'da kaçak kazıya suçüstü
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Adana'da kaçak kazıya suçüstü

Adana'da kaçak kazıya suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kaçak kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Adana'da kaçak kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, bir şüphelinin Eski Misis Mahallesinde arkeolojik sit alanında bulunan bahçesinde kaçak kazı yaptığını tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İ.Ş'yi kazı yaparken yakaladı. Zanlının kazı yaptığı yerde erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, muhafaza altına alınan tarihi eserlerin Adana Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ADANA

Adana'da kaçak kazıya suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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