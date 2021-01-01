Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalan zanlının evinden "cephanelik" çıktı
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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalan zanlının evinden "cephanelik" çıktı

01.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:11

Adana'da jandarma ekiplerinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladığı zanlının evinde, 15 savunma ve taarruz tipi el bombası, çok sayıda çeşitli mühimmat, patlayıcı ve uzun namlulu silahlar, "F" serisi 1 dolar, kapatılan Zaman Gazetesi nüshası ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, sikke...

Adana'da jandarma ekiplerinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladığı zanlının evinde, 15 savunma ve taarruz tipi el bombası, çok sayıda çeşitli mühimmat, patlayıcı ve uzun namlulu silahlar, "F" serisi 1 dolar, kapatılan Zaman Gazetesi nüshası ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, sikke ve objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde yaşayan H.A'nın evinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunduğu, N.U. ve B.Ş. ile birlikte kaçak kazı yapacağı bilgisi aldı.

Ekipler, H.A, N.U. ve B.Ş'yi Dağdibi Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Zanlılardan H.A'ya ait 3 evde, 15 savunma ve taarruz tipi el bombası, 6 dinamit lokumu, 68 fünye, anti personel mayını, eğitim roket mühimmatı, M272 tüfek bombası, 8 saniyeli fitil, 3 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 21 av tüfeği, silah dürbünü, 19 av tüfeği eklentileri ve bu silahlara ait 580 mermi ile dedektör ele geçirildi.

Evlerdeki aramalarda ayrıca, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 obje, heykelcik, 189 sikke, 22 kağıt para, 10 bakır ve gümüş tepsi, 24 küp ile 5 gram esrar, 5 dağ keçisi boynuzu, biri "F" serisi 7 banknot 1 dolar, kapatılan Zaman Gazetesinin 36 nüshası ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, dağ keçisi avladığı gerekçesiyle 83 bin 310 lira, ruhsatsız av tüfekleri sebebiyle 101 bin 496 lira ceza yazdığı H.A'ya, "F" serisi 1 dolar ve Zaman Gazetesi nüshalarını bulundurduğu için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden de işlem başlattı.

Zanlıların, Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalan zanlının evinden 'cephanelik' çıktı
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalan zanlının evinden 'cephanelik' çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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