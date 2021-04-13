Adana'da kaçak kazı yapan şüpheli, tarihi eserlerle suçüstü yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli, gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Eski Misis Mahallesi'nde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.K'yi kazı noktasından çıkardığı erken Roma dönemine ait 5 tarihi eserle yakaladı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muhafaza altına alınan tarihi eserlerin Adana Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu